Eishockey : Trainer Daniel Benske kehrt zum Neusser EV zurück

Neuss Die Routiniers Ken Passmann (34), Verteidiger Francesco Lahmer (28) und Holger Schrills (33) bleiben.

(K.K.) Zurück zu Altbewährtem – das ist derzeit die Marschrichtung, die der Eishockey-Regionalligist Neusser EV in den intensiven Vorbereitungen auf die kommende Saison eingeschlagen hat. Am bemerkenswertesten ist dabei die Wiederverpflichtung von Daniel Benske (37) als Headcoach für die ersten Mannschaft. Er wird die Nachfolge von Boris Ackermann antreten, der aus beruflichen Gründen seinen Vertrag beim NEV nach anderthalb Jahren nicht verlängert hat.

Benske ist ein Neusser Urgestein, der als Torwart, Co-Trainer und Cheftrainer viele Jahre beim NEV aktiv war. Nicht vergessen ist zwar Benskes überraschender Wechsel zum Liga-Konkurrenten Bären Neuwied mitten in der vorletzten Saison – kurz nach dem er in Neuss zum Cheftrainer aufgestiegen war, doch nachdem dort sein Engagement beendet wurde, kam der NEV-Vorstand mit ihm wieder ins Gespräch. Und bald zu der Überzeugung, dass Benske unter dem halben Dutzend angefragter Trainer am ehesten dem Anforderungsprofil des NEV entspricht. Nach dem Rückzug von Oliver Gerst wird Benske auch die Aufgaben des Sportlichen Leiters übernehmen und hat sich für zwei Spielzeiten verpflichtet. Co-Trainer bleibt Udo Tursas.