Eishockey : Stürmer Thorben Beeg kehrt zum NEV zurück

Wieder zurück in Neuss: Thorben Beeg. Foto: NEV

Neuss In der Vorbereitung bestreitet der Regionalligist insgesamt acht Spiele. Zur Saisoneröffnung am 3. Oktober kommen die Füchse Duisburg in den Südpark.

