Eishockey : Eishockey: NEV beendet gegen Dortmund lange Pause

Neuss (K. K.) Wer von den vier Landesligisten, die mit dem Neusser EV eine Relegation zur Eishockey-Regionalliga spielen, ernsthafte Ambitionen auf den Aufstieg hegt, lässt sich im Augenblick schwerlich beurteilen.

Am ehesten wäre das den Dortmunder Eisadlern zuzutrauen, die sich für einen Neuaufbau ein paar Jahre in die fünfte Liga zurückgezogen haben und nun als Landesliga-Meister wieder auf sich aufmerksam machen. Am Freitagabend kommen die Dortmunder nach Neuss.