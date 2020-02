Eishockey : NEV muss sich steigern

Am Boden liegt der Neusser EV zwar noch nicht, doch in der Relegationsrunde zur Eishockey-Regionalliga müssen sich die Schützlinge von Trainer Daniel Benske deutlich steigern. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In der Relegationsrunde zur Eishockey-Regionalliga sind die Neusser am Freitagabend bei Tabellenführer Dortmund zu Gast.

Das jedoch wird nicht einfach, denn die Dortmunder trumpfen in dieser Runde selbstbewusst auf. Sie führen nach vier Spieltagen mit drei Siegen die Tabelle an und mussten sich nur beim kampfstarken TuS Wiehl mit 5:6 geschlagen geben – in einem irren Match, in dem die Dortmunder nach einem 0:5-Rückstand innerhalb von zehn Minuten den Ausgleich schafften, aber schließlich doch noch mit 5:6 verloren haben. Im Schnitt schießen die Eisadler fünf bis sechs Tore pro Match, wovon der oft gebeutelte NEV nur träumen kann.