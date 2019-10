Eishockey : Eisbären sind einfach schneller als der NEV

Neuss Der Eishockey-Regionalligist aus Neuss unterliegt Hamm am Ende ebenso deutlich wie verdient mit 5:10.

Das erste Drittel gewann der Eishockey-Regionalligist Neusser EV im Heimspiel gegen die favorisierten Hammer Eisbären mit 1:0 und konnte bis Mitte des Matches (2:2) die Partie offen gestalten, doch dann wurde ein Klassenunterschied deutlich: Die Eisbären siegten mit 10:5 (0:1, 4:1, 6:3) – durchaus verdient. NEV-Trainer Daniel Benske wollte dann auch nichts schönreden: „Wenn die sich ins Zeug legen, dann sind sie halt schneller. Das war unser Hauptdefizit, und am Ende hat sich meine Mannschaft aufgeben.“

Dazwischen lagen aus Neusser Sicht zufriedenstellende Phasen, aber auch eklatante Schwächen – in der Defensive und beim Passen in Kontern. Der Lette Sergejs Piskunovs bewies mit seinen drei Treffern (1:0, 4:6 und 5:10 durch Penalty), dass er als erfolgreicher Torschütze endgültig in Neuss angekommen ist. Gut angekommen ist auch der 20-jährige Mike Horrix, dem das 2:2 gelang. Die Freude über sein Anschlusstor währte allerdings nur 27 Sekunden. Die Eisbären schlugen innerhalb von nur 20 Sekunden gleich zweimal zurück. Und als die Hammer das Schlussdrittel mit einem Doppelschlag innerhalb von 38 Sekunden eröffneten, schien die Partie endgültig entschieden.