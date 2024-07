Eishockey Vincent Robach stürmt weiter für den Neusser EV

Der gebürtige Krefelder erlernte das Game in seiner Heimatstadt, schloss sich mit 13 Jahren aber den Kölner Junghaien an. Den Feinschliff erhielt Robach in Duisburg, parallel debütierte er mit 17 Jahren bei den Black Tigers Moers. Erste Regionalliga-Erfahrungen sammelte der 23-Jährige anschließend in Ratingen, wo er zwei Jahre lang aktiv war. Im vergangenen Sommer schloss er sich dann dem NEV an, bei dem er mit durchschnittlich fast einem Scorerpunkt pro Spiel zu den effektivsten Stürmern zählte. Trainer Sebastian Geisler schätzt ihn „als schnellen Spieler, der über gute Hände und eine gute Übersicht verfügt. Auch in der Kabine ist er ein angenehmer Typ, den man gerne in seinem Team hat.“