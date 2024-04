Eishockey-Regionalliga Torhütertalent Marko Brlic verlässt den Neusser EV

Trotz seiner kurzen Zeit in Neuss hat Brlic den Verein schnell in sein Herz geschlossen, weshalb es ihm wichtig war, sich bei den Fans zu bedanken. „Ich möchte mich von ganzem Herzen für die unglaubliche Unterstützung bedanken. Ihr seid die treuesten und leidenschaftlichsten Fans, die man sich nur wünschen kann. Es war keine leichte Entscheidung, meine Zeit hier war wunderbar. Ich werde euch vermissen“, verkündete er in seinem Abschiedsstatement. In Neuss unterstützt der Verein die Entwicklung der Talente und wird auch zukünftig an der Förderung junger Spieler festhalten. Der NEV stünde auch einer Rückkehr des Torhüters offen gegenüber. „Wer weiß, wohin die Wege führen, unsere Tür steht für eine Rückkehr jederzeit offen“, betont Pilgram.