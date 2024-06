Eishockey-Regionalliga Sebastian Geisler bleibt Trainer des Neusser EV

Für den Coach ist der Fall ohnehin klar: „Ich bin Neusser und der NEV ist mein Verein. Daher musste ich nicht lange überlegen.“ Nach seiner Ausbildung im Neusser Nachwuchs und Stationen in Ratingen/Oberhausen und Duisburg war er 2009 zum NEV zurückgekehrt und blieb der Erstvertretung als Verteidiger mehr als ein Jahrzehnt lang treu. Noch während seiner aktiven Laufbahn übernahm er parallel als Trainer Verantwortung für die kleinsten Talente in Reuschenberg. Im Anschluss an seine aktive Laufbahn gaben ihm Engagements bei der Düsseldorfer EG und den Moskitos Essen wichtige Impulse für die Trainerarbeit, ehe es ihn 2016 abermals in seine Heimatstadt zog. Dort war er von 2021 bis 2023 für die Regionalliga-Truppe zuständig. Nach siebenmonatiger Pause rückte er an die Seite von Carsten Ackers, den er nach dessen schwerer Erkrankung ab Dezember als Headcoach vertrat.