Eishockey : Eishockey: NEV muss zum Auftakt zwei Mal aufs Eis

Neuss Zum vierten und letzten Mal trifft der Neusser EV am heutigen Freitagabend auf den Meister der Eishockey-Regionalliga, die Ice Dragons aus Herford, die vor heimischem Publikum wieder als Favorit ins Rennen gehen

. Danach trennen sich die Wege der Konkurrenten in der Eishockey-Regionalliga. Herford steuert die Titelverteidigung an, und der NEV wird ab Ende Januar in der Relegation gegen Landesligisten versuchen, den sportlichen Abstieg aus der Regionalliga zu vermeiden. Am Sonntag beendet der NEV dann bei den Nijmegen Devils den Ausflug in den Inter-Regio-Cup, in dem die Neusser bislang eine ordentliche Rolle gespielt haben und im Mittelfeld der Tabelle platziert sind.