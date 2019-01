Eishockey: Dem Neusser EV hat die Pause gut getan

Neuss Eishockey-Regionalligist startet mit den Spielen bei Spitzenreiter Hamm und gegen Tabellennachbar Dinslaken ins neue Jahr.

Um den Leistungsstand zu überprüfen, ist heute Abend der hochüberlegene Tabellenführer Lippe Hockey Hamm nicht der ideale Gegner. Da wird nach dem Match in Hamm das Heimspiel am Sonntagabend gegen die Dinslakener Kobras schon eher Aufschluss geben. Die Hammer Eisbären sind auf dem besten Weg, ihre vor zwei Jahren errungene Regionalliga-Meisterschaft zu wiederholen. Sie führen die Tabelle mit 14 Punkten Vorsprung an. Sie haben mit 192 Treffern so viel Tore geschossen wie kein Konkurrent der Liga und nur 61 Gegentreffer kassiert. Sie können stets mit eingespielten und fast gleichstark besetzten Blöcken auflaufen. Ihr erstes Spiel in Hamm gegen den NEV haben sie mit 11:0 gewonnen. Insgesamt haben sie zuhause erst eine Partie verloren – am Sonntag gegen Diez-Limburg vor über 1000 Zuschauern.