Eishockey : Das Comeback von Holger Schrills beim NEV fällt aus

Comeback auf unbestimmte Zeit vertagt: Holger Schrills. Foto: lber

Neuss Als hätte der Neusser EV nicht auch so schon genug Probleme, hat sich beim immer noch sieglosen Tabellenletzten der Eishockey-Regionalliga nun auch noch die Aussicht auf ein Comeback eines Hoffnungsträgers zerschlagen: Holger Schrills, langjähriger Kapitän und Leistungsträger der Neusser, hat zwar in den vergangenen Wochen im Training ordentlich geschuftet auf dem Eis, doch aus beruflichen Gründen wird der Routinier in dieser Saison wohl doch nicht mehr in einem Punktspiel zum Schläger greifen.

Dabei hätte Trainer Daniel Benske ihn vor allem am Sonntag gut gebrauchen können, wenn der NEV um 18.30 Uhr beim Tabellendritten Lippe-Hockey Hamm gastiert. „Wir werden wahrscheinlich mit einem kleineren Kader die Reise nach Hamm antreten,“ sagt Benske, dem ihm Training unter der Woche etliche Spieler wegen Verletzungen, Krankheiten oder beruflicher Verpflichtungen fehlten, darunter auch der binnen kurzer Zeit zum Leistungsträger avancierte Kanadier Jason Popek.