Eishockey: Ein Amerikaner für den Neusser EV

Neuss Anthony Contillo gibt am Wochenende sein Debüt beim Eishockey-Regionalligisten.

Für alle Beteiligten ist der 28-jährige und 1,80 Meter große Stürmer ein unbeschriebenes Blatt. Zuletzt lebte er in Florida. Er hat sein Eishockeyglück schon zweimal in Europa versucht – in Norwegen und vor drei Jahren in Schwenningen. Beide Male war sein Engagement von kurzer Dauer, aber nicht selbstverschuldet.