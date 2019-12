Eishockey : Wieder nur Lob, aber keine Punkte für den Neusser EV

Fast immer das gleiche Fazit: Der Neusser EV hat über weite Strecken auf Augenhöhe mitgespielt und schließlich doch verloren. So war es auch in Hamm, wo die gastgebenden und favorisierten Eisbären vor gut 600 Zuschauern mit 6:4 (3:1, 1:1, 2:2) gewannen und ihren dritten Tabellenplatz festigten.

Hamms Trainer Ralf Hoja zollte dem NEV wie schon in den vorangegangenen Begegnungen Anerkennung, aber die Neusser blieben weiterhin sieglos.

Die Eisbären gingen durch Jonas Hoppe und Kevin Orendorz frühzeitig mit 2:0 in Führung und schossen auch in der Folgezeit immer wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Doch das schockierte den NEV nicht. Dreimal schafften die Neusser den Anschluss und hatten den Favoriten neun Minuten vor dem Ende (4:4) eingeholt. Marc Sprengnöder schaffte das 2:1 (Anspiel David Bineschpayouh) und das 3:2 auf Vorlage von Paul Gebel und Alexander Richter. Wobei der zweite Treffer des 19-Jährigen Sprengnöder Respekt verdiente. Er umspielte zwei Hammer Verteidiger und anschließend auch Hamms Torwart. Den dritten Anschluss fabrizierte Maximilian Bleyer, ehe Alexander Richter (Anspiel Bleyer) das verdiente 4:4 gelang. Hamm stellte daraufhin auf zwei Reihen um und setzte ganz auf seine Routiniers. Orendorz besorgte in der 55. Minute das 5:4, und als Neuss seine kluge Defensivtaktik aufgab und beherzt ein Unentschieden retten wollte, gelang Thau der sechste Hammer Treffer.