Eishockey : Neusser EV wird unter Wert geschlagen

Neuss Die 2:5-Niederlage des Eishockey-Regionalligisten im ersten Heimspiel gegen Neuwied fällt um ein paar Tore zu hoch aus.

(K. K.) Zwischenzeitlich keimte bei den Neusser Eishockey-Fans am Sonntagabend sogar die Hoffnung, dem NEV könnte wie vor Jahresfrist im Heimspiel gegen die Neuwieder Bären ein Überraschungssieg gelingen. Zwei Mal schafften die Gastgeber den Anschluss – zum 1:2 in der 26. Minute durch David Bineschpayouh sowie in der in der 34. Minute zum 2:3 durch Timothy Tanke. Selbst nach der Neuwieder 4:2-Führung blieb der Neusser EV gut im Rennen. Am Ende jedoch stand ein 5:2-Sieg (2:0, 2:2, 1:0) für die favorisierten Bären, der nicht ganz dem weitgehend ausgeglichenen Spielverlauf entsprach.