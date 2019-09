Eishockey : Neusser EV ohne Ken Passmann auf verlorenem Posten

Neuss Ein Blick auf den Kader genügte, um zu erkennen, dass die EG Diez-Limburg in dieser Saison zu den stärksten Mannschaften der Eishockey-Regionalliga zählen wird. Dennoch war man überrascht, mit welchem Elan und Torhunger die EG unter ihrem neuen Trainer Frank Petrozza in ihrem ersten Punkte-Heimspiel gegen den Neusser EV gestartet ist.

Dass der NEV, wenn er einmal Tritt gefasst hat, auch gegen Favoriten mithalten kann, zeigte sich im zweiten Drittel. Maximilian Bleyer erzielte eine Minute nach Wiederbeginn den Treffer zum 1:7 und der NEV spielte mutig und gekonnt auf Augenhöhe. Den Lohn für ihre Mühen ernteten die Neusser in den letzten zehn Minuten dieses Abschnitts: Sergejs Piskunovs schoss in der 30. Minute das 8:2, Jamie Lindt in der 33. das 9:3 und Timon Busse in der 40. Minute das 10:4. Das 4:4 im ausgeglichenen zweiten Drittel konnte sich sehen lassen.