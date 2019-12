Eishockey : Teddybären bringen den NEV aus dem Spielfluss

Neuss Im ersten und letzten Drittel hat der Neusser EV beim Pokal-Favoriten und Tabellenführer des internationalen Eishockey-Inter-Regio-Cups, den Microz Eaters Limburg-Geleen eine überzeugende Leistung abgeliefert.

In der mit mehr als 1000 Zuschauern fast ausverkauften kleinen Eishalle herrschte Hochstimmung – wegen des interessanten Matches, aber noch mehr wegen des auch in den Niederlanden beliebten Teddy-Bear-Toss, einer Spaßeinlage, während der zur Weihnachtszeit Plüschtiere beim ersten Tor der Gastgeber aufs Eis geworfen werden. In Geleen wurde am Sonntagabend mit 22.000 Plüschtieren ein niederländischer Rekord aufgestellt. Sechs Lieferwagen reichten nicht aus, um die Spenden einzusammeln. Die Unterbrechung des Spiels dauerte knapp eine Stunde, und diese Pause bekam den Neussern gar nicht.