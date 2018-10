Eishockey: NEV unterliegt Spitzenreiter Hamm mit 2:4

Neuss Die Schützlinge von Trainer Boris Ackermann spielen mit Hammer Eisbären lange auf Augenhöhe.

Entsprechend der Kommentar von NEV-Trainer Boris Ackermann: „Wir haben heute nicht nur gut gekämpft, sondern auch gut gespielt. Und wenn man berücksichtigt, dass zwei der Hammer Tore als glücklich bezeichnet werden können, dann zeigt das, wie gut wir mitgehalten haben.“ Und wenn man dann noch die guten Torchancen einrechnet, die sich der NEV erarbeitet, aber nicht ausgenutzt hat, dann wird deutlich, dass die ausgeglichenen Drittel zwei und drei den Spielverlauf widerspiegeln. Der Treffer von Thorben Beeg zum 1:3 in der 36. Minute auf Anspiel von Pascal Rüwald sowie Rüwalds Tor zum 2:4 (54.) auf Anspiel von Timothy Tanke war die überschaubare Ausbeute des NEV. „Am Ausnutzen unserer Chancen müssen wir noch arbeiten, aber das erfordert Zeit,“ konstatierte Ackermann.

Eishockey: NEV ist am Wochenende doppelt gefordert

Lokalsport : Eishockey: NEV ist am Wochenende doppelt gefordert

Die Eisbären hatten ihre vier Tore durch Kapitän Ibrahim Weißleder und Kevin Orendorz (je 2) vorgelegt, waren aber vor allem im Mitteldrittel nicht an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gegangen. Als sie gegen Ende des Matches noch einmal aufdrehten, ließ die wacker kämpfende Neussser Abwehr keinen Treffer mehr zu, obwohl sie fast sechs Minuten lang in Unterzahl operieren musste. Gestützt auf Torwart-Routinier Ken Passmann lieferte die personell unterbesetzte NEV-Defensive, in der der Youngster Dennis Nürenberg sich gut eingefügt hat, eine beachtliche Leistung ab. Und im Sturm konnte Ackermann mit drei Reihen operieren, weil David Bineschpayouh nach beruflich bedingter einjähriger Abwesenheit zum NEV zurückgekehrt ist und nach nur wenigen Trainingseinheiten gute Ansätze zeigte.