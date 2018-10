Eishockey: NEV enttäuscht gegen Dinslakener Kobras

Neuss Peinliche 3:8-Niederlage für Schützlinge von Trainer Boris Ackermann.

(K.K.) Der Neusser EV, Underdog der Eishockey-Regionalliga, hat zwei Gesichter und zeigte beide am Wochenende. Gab es am Freitag trotz der 2:4-Niederlage gegen den Tabellenführer Lippe Hockey Hamm für die kluge und beherzte Gegenwehr noch Lob von allen Seiten, so lieferte der NEV am Sonntag gegen die Dinslakener Kobras mit der peinlichen 3:8-Niederlage (0:2, 2:1, 1:5) das krasse Gegenteil ab. NEV-Trainer Boris Ackermann fasste das Debakel in vier Worten zusammen: „Wir haben Mist gespielt.“