Eishockey Neusser EV fehlt es nach der Pause vor allem an Spielpraxis

Die aggressive Transferpolitik hat sich für die RealStars durchaus bezahlt gemacht. Schlossen die von Jörg Deske und Matthias Wurtinger als Gespann trainierten Jungs aus dem Bergischen Land die vergangene Saison noch auf dem fünften Platz ab, müssen sie als Zweite aktuell nur den Ratinger Ice Aliens den Vortritt lassen. Großen Anteil an diesem Aufschwung haben die Neuverpflichtungen. In der bis zum Jahresende fortgeschriebenen Scorerliste ist Bergisch Gladbach unter den Top 6 mit Marvin Ratmann (zweiter Platz), Eric Peters (2.), Manuel Alberg (5.) und Tim Dreschmann (6.) gleich vier Mal vertreten – Alberg (Schwenningen), Ratmann und Peters (beide Wiehl Penguins) waren in der vergangenen Spielzeit noch in anderen Trikots im Einsatz. Gegen Neuss ist die Bilanz der RealStars mit vier Siegen (davon zwei in der Vorbereitung) makellos, doch beim bislang einzigen Duell im Südpark leistete der NEV lange erfolgreich Widerstand. Erst im Schlussdrittel machten Treffer von Spister, Alberg und Peters den 5:4-Sieg der Bergischen perfekt. Die sind im Übrigen am Freitag (12. Januar) gleich wieder Gastgeber der Neusser.