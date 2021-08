Eishockey : NEV verfolgt seine Ziele konsequent

Ein grundsolider Verteidiger: Frank Buchwald. Foto: NEV

Neuss Bei der Personalplanung achtet der Eishockey-Regionalligist Neusser EV auf Nachhaltigkeit. Buchwald kommt aus Dortmund, Tillmann vom Kooperationspartner.

(sit) Weiter Vollgas in Sachen Personalplanung gibt Eishockey-Regionalligist Neusser EV: Der gebürtige Schwabe Frank Buchwald war 2013 über den ERV Schweinfurt ins Ruhrgebiet gekommen, vollendete bei den Moskitos Essen seine sportliche Ausbildung. Im Anschluss arbeitete er sich bei den Eisadlern Dortmund von der Landesliga in die Regionalliga hinauf. Nach fünf Jahre bei den Blau-Gelben und einem Zwischenstopp in Dinslaken schließt sich der inzwischen 26-Jährige nun dem NEV an. Aus vielen direkten Duellen weiß dessen neuer Trainer Sebastian Geisler: „Frank ist ein grundsolider Verteidiger, der vor dem eigenen Gehäuse für Ordnung sorgt.“

Mit Akteuren aus Süddeutschland hatten die Löwen zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Auch Sven Rothemund, den es aus beruflichen Gründen wieder in seine Heimat gezogen hat, stammt aus dem oberfränkischen Kulmbach.

Verstärkung für die Offensive: Maximilian Tillmann ist zurückgekehrt. Foto: NEV

Mika Horrix hatte sich in der Vorbereitung auf die Saison 2019/2020 für ein Engagement in Reuschenberg empfohlen. Der schnelle und wendige Stürmer ist beim Krefelder EV groß geworden, lief 2018/2019 für die Junioren der Duisburger Füchse auf und schaffte beim Landesligisten GSC Moers den Sprung in den Seniorenbereich. Beim NEV etablierte sich der 22-Jährige schnell in der Regionalliga.

Maximilian Tillmann war im Südpark schon für die Bambini und die U19 am Puck – und ist nach Markus Endres der zweite Zugang vom Kooperationspartner Düsseldorfer EG. „Diesen Weg können zukünftig gerne noch weitere Spieler gehen“, stellt NEV-Vorsitzender Udo Tursas mit Blick auf die intensivierte Zusammenarbeit mit den Landeshauptstädtern fest. „Ich habe Max schon als Bambinispieler trainiert“, erinnert sich Geisler noch gut an die Anfangsjahre des mittlerweile 20-Jährigen. Nach der Zeit bei den Neusser Kleinstschülern hatten sich ihre Wege getrennt, aber vor zwei Jahren trug Tillmann noch mal für neun Spiele das Trikot der NEV-Junioren – ausgestattet mit einer Doppellizenz für den Krefelder EV. Im Anschluss wechselte der Stürmer zur Düsseldorfer EG, kehrt jetzt aber fest in die Quirinusstadt zurück.