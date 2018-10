Eishockey: Neusser EV unterliegt Neuwied mit 0:6

Neuss Eishockey-Regionalligist aus Neuss unterliegt Neuwieder Bären deutlich mit 0:6.

Das ausgeglichene erste Drittel bescherte Neuwied in der elften Minute die 1:0-Führung durch Frederic Hellmann, als NEV-Verteidiger Paul Gebel auf der Strafbank saß. In der 24. Minute erhöhte Dennis Appelhans auf 2:0 nach einer Unsicherheit in der Neusser Abwehr. Für die Vorentscheidung sorgte in der 37. Minute der Tscheche Martin Brabec. Er erzielte das 3:0 nach Anspiel von Robin Schütz und Frederic Hellmann. In den Minuten 48 und 49 machte der US-Amerikaner Michael Jamieson mit seinen beiden Treffern den hohen Sieg der Neuwieder klar, als den vier Neusser Verteidigern so langsam die Luft ausging. Das 6:0 besorgte in der vorletzten Minute Maximilian Wasser.