Eishockey Neusser EV steigt als Tabellenvierter in Play-offs ein

Jetzt kommt die schönste Zeit im Eishockey: die Play-offs!“ Bereits am Freitag kommt es zum Duell mit den Oberbergischen aus Wiehl. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Südpark. Am Sonntag (17.15 Uhr) steht das Rückspiel bei den Pinguinen auf dem Programm. Nach Wiehl fährt die Mannschaft zusammen mit ihren Anhängern in einem vom Fanklub gecharterten Bus. Und als Tabellenvierter wäre der NEV im eventuell nötigen dritten und dann entscheidenden Spiel am nächsten Dienstag (20 Uhr) wieder Gastgeber.