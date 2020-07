Eishockey : Neusser EV startet in neuformierter Regionalliga

Neuss Arbeitstagung des Eishockey-Landesverbandes legt neue Ligeneinteilung fest. Als Saisonstart wird November angepeilt.

Die Arbeitstagung des Eishockey-Landesverbandes NRW am Samstag hat immerhin Licht in das bisherige Dunkel gebracht. Zumindest, was die Einteilung der Spielklassen angeht. Denn weil sich mit der EG Diez-Limburg, dem Herforder EV und Lippe Hockey Hamm gleich drei Top-Teams der bisherigen Regionalliga West um einen Aufstieg in die Oberliga Nord beworben haben und somit nur vier Klubs in der Regionalliga verblieben, führte an einer Neustrukturierung kein Weg vorbei.