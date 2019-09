Eishockey : NEV startet in Belgien in die Testspielreihe

Neuss Die Schützlinge von Trainer Daniel Benske treten zunächst in Mechelen und Bergisch Gladbach an.

(sit) Ernst wird es für den Eishockey-Regionalligisten Neusser EV erst am 20. September, wenn es in Ratingen zum Pokalderby gegen die Ice Aliens kommt (20 Uhr), doch aufs Eis müssen die Schützlinge von Trainer Daniel Benske natürlich schon vorher. Da das in der heimischen Südparkhalle nach der sechsmonatigen Pause erst in einer Woche möglich ist, steigt das aktive Personal in den Bus. Das erste Ziel ist am Samstag das belgische Mechelen, wo um 19.45 Uhr das Testmatch gegen die Cold Play Sharks auf dem Programm steht. Eine gute Gelegenheit zum gegenseitigen Beschnuppern, trifft der NEV doch in den anstehenden Partien des Inter Regio Cups auf sechs Vertreter der höchsten Spielklassen in Belgien und den Niederlanden. Keine 24 Stunden später sind die Neusser Gast des ESV Bergisch Gladbach (19 Uhr). Der vom ehemaligen Nationalspieler Andreas Lupzig trainierte Landesligist hat einige auch schon für den NEV tätige Akteure in seinen Reihen. Auch in der Partie bei den Real Stars muss Benske auf Goalie Ken Paßmann so wie auf Alexander Richter und den vom Osby IK in Schweden gekommenen US-Amerikaner Brett Lucas (27) verzichten.