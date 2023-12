Eishockey-Regionalliga Neusser EV setzt in Troisdorf wieder voll auf Sieg

Das Hinspiel war deutlich mit 4:0 an den NEV gegangen, doch in seinen zehn bislang absolvierten Partien hat der Neuling bewiesen, dass er in der höchsten Spielklasse auf Amateurebene durchaus mithalten kann. Den einzigen Sieg landeten die Mannen von Trainer Alexander Rodens am 10. November gegen den EC Bergisch Land (3:1). Der Großteil des Kaders spielt schon seit vielen Jahren zusammen, steckt darum Niederlagen wie die in Ratingen (1:10) oder beim ESV Bergisch Gladbach (0:8) ungerührt weg.