Eishockey-Regionalliga Neusser EV setzt im Tor auf den starken Leon Brunet

Auf ihn folgte in Carolin Walz die erste Torhütern im Neusser Kasten. Die 27-Jährige hatte ihre Karriere beim NEV begonnen, avancierte danach auf ihren Stationen in Düsseldorf, Berlin, Köln und Bergkamen zu einem der besten deutschen Schnapper in der Damen-Bundesliga. Bereits im Vorjahr war sie für Neuss fünf Mal in der Bezirksliga aufgelaufen und mit dem Perspektivteam des NEV aufgestiegen. Das Quartett im Gehäuse des Regionalligisten vervollständigen zwei Youngster: Leon Brunet, vom Kooperationspartner Füchse Duisburg mit einer Förderlizenz ausgestattet, hatte in der vergangenen Saison neun Partien in der Oberliga absolviert und war in 20 Punktspielen für den NEV zum Einsatz gekommen. Dabei machte er Piwonski zu einem seiner größten Fans. Für den Neusser Trainer ist der 20-Jährige „einer der besten Torhüter dieser Liga. Und er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt.“