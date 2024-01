Eishockey Neusser EV punktet im Kampf um die Play-offs

Bereits am Ende des ersten Drittels gingen sie durch Kapitän Lukas Siebenmorgen mit 1:0 in Führung, gaben das Spiel dann jedoch aus der Hand. Die Gäste aus Wiehl zogen ihrerseits mit 2:1 in Front. „Wir kamen mit unserem System nicht so gut gegen deren weitgezogenes Aufbauspiel zurecht“, gab Coach Sebastian Geisler zu: „Das wollten wir im zweiten Drittel ändern, doch das ging schief. Erst im letzten Drittel hatten wir das wieder besser im Griff.“ Durch ein spätes Tor von Jason Wolf konnte der NEV noch ausgleichen und sich so in die Verlängerung retten. Trotz vieler guter Chancen der Neusser erzielten sie keinen Treffer mehr und so ging es ins Penaltyschießen. Dank Torhüter Leon Brunet, der alle Versuche der Wiehler parierte, und des Treffers von Nikolai Varianov konnten der NEV einen verdienten Sieg feiern.