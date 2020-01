Eishockey : NEV müht sich zum Heimsieg über Wiehl

Neuss Beim 6:5-Erfolg zum Auftakt der Qualifizierungsrunde verspielt der Eishockey-Regionalligist eine 5:2-Führung.

Dann aber geriet der Gastgeber völlig unerwartet aufgrund zahlreicher Strafzeiten der kleinlich pfeifenden Schiedsrichter in arge Turbulenzen. Innerhalb von sechs Minuten holten die Oberbergischen mit gekonntem Überzahlspiel drei Tore auf: Philip Felföldy verkürzte bei doppelter Überzahl auf 3:5, Philipp Büermann in Überzahl auf 4:5, und nur 39 Sekunden später schaffte Simon Cremer den 5:5-Ausgleich. Der NEV fing sich dann aber, gewann wieder die Oberhand, brauchte allerdings elf Minuten bis zu Popeks siegbringendem Treffer, den der Kanadier mit einem wuchtigen Schlagschuss bei doppelter Überzahl markierte. Die Ib-Mannschaft des Neusser EV verlor ihr letztes Match in der Landesliga-Hauptrunde mit 6:7 gegen den ESV Bergisch Gladbach, belegte damit den achten und vorletzten Tabellenplatz und muss nun in die Abstiegsrunde gegen die Grefrather EG, EC Bergisch Land, Moskitos Essen Ib und GSC Moers. Herausragender Spieler beim NEV war Dominick Thum mit vier Treffern. Insgesamt ist es eine magere Bilanz für die Neusser Zweitvertretung, die mit wesentlich höheren Ansprüchen in die Hauptrunde gestartet war.