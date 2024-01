Eishockey Neusser EV mit drei Spielen innerhalb von fünf Tagen

Am Dienstag (20 Uhr) bestreitet Eishockey-Regionalligist Neusser EV in heimischer Südparkhalle mit dem Nachholspiel gegen den EC Bergisch Land sein drittes Match innerhalb von fünf Tagen. Der große Vorteil an diesem anstrengendem Programm: Die vorangegangenen Niederlagen beim ESV Bergisch Gladbach (2:8) und gegen die Eisadler Dortmund (3:5) geraten flugs in Vergessenheit. In Bergisch Gladbach sah Trainer Sebastian Geisler seine Schützlinge, die das Hinspiel nur fünf Tage zuvor noch mit 6:3 gewonnen hatten, mit dem Ergebnis noch gut bedient. Er kritisierte: „Wir waren viel zu weit weg von den Gegenspielern, die einfach in unser Drittel gelangen konnten. Dazu kamen unnötige Strafen. Im weiteren Verlauf des Spiels merkte man, dass dem kleinen Kader langsam die Schnelligkeit und Kraft ausging.“ Erfolgreich für die Gäste waren nur Nicolai Varianov, der im mit 1:3 verlorenen ersten Drittel den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte (16.), und Peter Kovacs, der in der 49. Minute eine doppelte Überzahl zum 2:6 nutzte.