Eishockey-Regionalliga Neusser EV kämpft gegen den turmhohen Favoriten tapfer

In Spiel Nummer eins konnten sich die Löwen lange auf eine starke Abwehr vor dem ebenfalls prächtig aufgelegten Goalie Marko Brlic verlassen. Der Treffer von Stefan Kreuzmann in der zehnten Minute sollte bis ins letzte Drittel das einzige Erfolgserlebnis für die Hausherren sein. Der NEV haderte ein wenig mit den Schiedsrichtern, weil er sein Personal zu häufig auf die Strafbank verbannt sah. Die in Unterzahl verbrauchten Körner fehlten den Gästen am Ende, so dass die Aliens durch Mathias Onckels (42.), Tobias Brazda (42.), Tim Brazda (48.) und Harley Verkroost (55.) weitere Treffer nachzulegen vermochten. 1:06 Minute vor Schluss gelang Nikolai Varianov der hochverdiente Ehrentreffer.