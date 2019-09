Eishockey : Neusser EV ist am Wochenende gleich zweimal im Einsatz

Neuss Freitag im Pokal bei der Ratinger Aliens, Samstag im Testspiel zu Hause gegen Mechelen.

(K.K.) Bevor es in einer Woche mit dem Start in die Eishockey-Regionalliga richtig losgeht, stehen für den Neusser EV am Freitagabend das Pokalspiel beim Ligakonkurrenten, den Ratinger Aliens, sowie tags darauf das Testspiel in der Südpark-Eishalle gegen die belgische Mannschaft von Cold Play Mechelen auf dem Programm, mit dem die Neusser Eishockey-Fans ihre Saisoneröffnung feiern: Beginn 19.30 Uhr, freier Eintritt.