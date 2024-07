Eishockey Neusser EV holt Fachmann in Sachen Ausbildung aus den USA

Mit der Verpflichtung von Michael Jamieson (32) will der Eishockey-Regionalligist Neusser EV seine Nachwuchsförderung auf ein noch höheres Niveau stellen. Der US-Amerikaner, der mit seiner Familie nach Deutschland zieht, war in den vergangenen vier Jahren als Director of Hockey Operations an der renommierten Northeastern University in Boston tätig. Ein Elite-Standort, an dem traditionell viele professionelle Eishockeyspieler ausgebildet werden.