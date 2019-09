Eishockey : Neusser EV hat noch einiges zu tun

Neuss HYC Herentals aus Belgien kommt zum Vorbereitungsspiel in den Südpark.

(K.K.) In dieser Woche wurde nach der halbjährigen Sommerpause die Eisfläche in der Neusser Eishalle aufbereitet, so dass der Regionalligist Neusser EV am Freitagabend erstmals wieder auf heimischem Eis trainieren kann. Am Samstag folgt dann in Reuschenberg (Beginn 18.30 Uhr) ein Vorbereitungsspiel auf die in zwei Wochen startende Punktspielsaison. Als Testgegner haben sich die Neusser den HYC Herentals aus Belgien eingeladen – seit Jahren die dominierende Mannschaft des Nachbarlandes. Am Sonntag reist der NEV zum zweiten Mal nach Mechelen in Belgien, wo es am vergangenen Wochenwende eine Niederlage für den wenig eingespielten und nicht komplett angetretenen Neusser EV gab. Rund läuft es beim NEV noch längst nicht: Spärliches Training, berufsbedingte, krankheits- und sogar schon verletzungsbedingte Ausfälle bereiten Cheftrainer Daniel Benske Sorgen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Für ihn und sein Team gibt es in der sehr kurzen Vorbereitungszeit noch viel zu tun.