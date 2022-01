Eishockey : Häuflein der Aufrechten geht in Neuwied am Schluss unter

Häuflein der Aufrechten geht in Neuwied am Schluss unter

Für den personell arg geschwächten Neusser EV war in Neuwied nichts zu holen. Foto: NEV

Neuss Eishockey-Regionalligist Neusser EV verliert in Neuwied mit 1:11. Das einzige Tor der personell dezimierten Gäste erzielt Joey-Max Menzel.

(sit) Das Neuwieder Icehouse ist mehr als eine Eissporthalle. Die Stimmung und die Unterstützung der Fans für die heimische Bärentruppe beeindruckt jeden Gast. So auch die Spieler des Eishockey-Regionalligisten Neusser EV, der am Freitag an der Andernacher Straße mit 1:11 (0:4, 1:2, 0:5) unter die Räder kam.