Eishockey : Neusser EV geht diesmal komplett leer aus

Der Neusser Kapitän Dominick Thum traf in Lauterbach für den NEV. Foto: Karsten Freiberg/NEV

Neuss Eishockey-Regionalligist Neusser EV unterliegt in Dortmund mit 4:6 und zieht auch im hessischen Lauterbach am Ende mit 2:6 den Kürzeren.

(sit) Komplett ohne Punkte blieb der Neusser EV am Wochenende in der Eishockey-Regionalliga West: Auf die 4:6-Niederlage (2:4, 1:1, 1:1) bei den Eisadlern Dortmund folgte eine 2:6-Pleite (0:1, 0:0, 2:5) bei den Lauterbacher Luchsen.

Die Partie in Dortmund war im Grunde schon in der 17. Minute entschieden. Da fügte Oliver Kraft den Toren von Robin Loecke, Til Schäfer und Ted Zeitler seinen Treffer zur 4:1-Führung der Gastgeber an. Die Neusser, bis dahin nur mit Maximilian Tillmann zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erfolgreich, zeigten immerhin Moral. Noch vor der ersten Drittelpause verkürzte Dmitri Metelkov auf 2:4. Im Mittelabschnitt schickte sein Teamkollege Nikolai Varianov sogar noch das 3:4 hinterher. Constantin Wichern und wiederum Ted Zeitler sorgten allerdings für den erneuten Drei-Tore-Abstand, ehe Mika Horrix mit seinem Treffer zum 4:6 (52.) den Schlusspunkt setzte.