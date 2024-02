Eishockey NEV freut sich auf die Play-off-Duelle mit dem TuS Wiehl

Besonders eng dürfte es zwischen dem Neusser EV (4.) und den Wiehl Penguins (5.) zur Sache gehen, wurde ihr Duell um Rang vier doch erst im „Foto-Finish“ entschieden: Nach 24 Partien war der NEV um ein winziges Törchen besser – und hätte damit, falls das in der nach dem Modus „Best of Three“ ausgetragenen Serie tatsächlich nötig ist, im dritten Match am Dienstag (20 Uhr) Heimrecht. Dass es nach den Spielen am Freitag (20 Uhr) in der Südparkhalle und am Sonntag (17.15 Uhr) in Wiehl zum Showdown in Reuschenberg kommt, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Denn mit Ausnahme des deutlichen 5:1-Sieges der Penguins Anfang Dezember waren alle Partien hart umkämpft: Neuss gewann seine Heimspiele mit 4:2 und 3:2 nach Penaltyschießen und legte mit seinem Coup in Wiehl (4:1) den Grundstein für den am Ende erfolgreichen Kampf um Platz vier.