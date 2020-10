Eishockey : Neusser EV feiert mit rund 200 Fans Saisoneröffnung

Neuss Spiel gegen übermächtige Füchse Duisburg geht mit 2:14 verloren.

(sit) Einen Tag nach der 4:6-Niederlage im Testspiel bei den Eisadlern Dortmund feierte Eishockey-Regionalligist Neusser EV gemeinsam mit rund 200 Fans coronakompatibel Saisoneröffnung. Zu Gast in der Halle am Südpark waren die Füchse Duisburg. Der Absteiger aus der Oberliga, von der Saison 2005/2006 bis zur Spielzeit 2008/2009 in der Deutschen Eishockey Liga im Einsatz, erwies sich beim 14:2-Sieg wie erwartet als übermächtiger Gegner. Doch Coach Sebastian Geisler war mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die noch auf die Leistungsträger Holger Schrills, Thorben Beeg und Jesse Healy (der Kanadier landet erst am 11. Oktober in Deutschland) verzichten musste, trotzdem zufrieden. Er erkannte schnell, dass das Match in Dortmund Spuren hinterlassen hatte. Gerade in der Abwehr kamen die Gastgeber oft einen Schritt zu spät, auch gedanklich schienen die Füchse ihren Kontrahenten immer voraus zu sein. Die Neusser Tore erzielten Max Stein und Matthias Hornig. Größere Aussagekraft hatte für Geiser ohnehin die Partie bei den Eisbären: „Obwohl wir gegen die numerisch überlegenen Dortmunder nur mit 13 Spielern antreten konnten, haben wir dem Spiel phasenweise unseren Stempel aufgedrückt.“ Die Torschützen des NEV: Stein, Thum, Popek (2).