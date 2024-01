Eishockey Der Neusser EV bringt sich in günstige Position

Zur Not geht es auch mal ohne den Cheftrainer. Im mit 5:4 (3:2, 2:0, 0:2) gewonnenen Heimspiel gegen das in der Tabelle weit abgeschlagene Schlusslicht Troisdorf Dynamite vertrat der beim Eishockey-Regionalligisten Neusser EV hauptsächlich für den Nachwuchs verantwortliche Paul Niemitz den aus privaten Gründen verhinderten Sebastian Geisler. Trotzdem starteten die Gastgeber furios in die Partie, gingen schon nach 34 Sekunden durch den Treffer von Lukas Siebenmorgen in Führung. Die Gäste aus dem Rhein-Sieg-Kreis bestätigten jedoch umgehend, dass sie trotz bislang schmaler Punkteausbeute stets mitzuhalten wissen. Mario Wonde glich aus (9.) und nach den Neusser Treffern von Jason Wolf (11.) und Peter Kovacs 17.) zum 3:1 sorgte Kevin Stöhr (18.) noch im ersten Drittel für den Anschluss.