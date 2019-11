Eishockey : Eishockey: NEV feiert endlich wieder einen Sieg

Neuss Endlich ist dem Neusser EV wieder ein Sieg gelungen. Und das verdient im Heimspiel des Interregio-Cups gegen den belgischen Eishockey-Meister HYC Herentals mit 5:4 (4:2, 0:1, 1:1), was dem NEV in der Tabelle den fünften Platz beschert.

Die Partie begann für den mutig aufspielenden Gastgeber verheißungsvoll. Schon nach 50 Sekunden schoss Maximilian Bleyer, angespielt von Felix Wolter und David Bineschpayouh, den NEV in Führung. Die Freude dauerte nur zwei Minuten, weil die Gäste durch Vermannen den Ausgleich erzielten. Doch Youngster Marc Sprengnöder (Vorlage Wolter) und Timon Busse, angespielt von Jason Popek und Nikolai Varianov, brachten den NEV in die Erfolgsspur. Den Anschlusstreffer der Belgier durch Bogaerts beantwortete Busse (Anspiel wieder Popek, Varianov) mit dem 4:2.

Das zweite Drittel gestalteten die Schützlinge von Trainer Daniel Benske zwar hochüberlegen, doch Zählbares gelang ihnen nicht. Im Gegenteil. Der Kanadier Morgan verkürzte auf 4:3. Das fünfte Neusser Tor durch Varianov sorgte in der 52. Minute zwar für Entspannung, doch Herentals setzte nach: 5:4 durch Vervoort in der 57. Minute. 18 Sekunden vor Schluss gerieten die Gastgeber plötzlich in Gefahr, den Sieg zu verspielen, als Varianov eine Strafe kassierte und die Belgier in doppelter Überzahl – ohne Torwart – alles auf eine Karte setzten.