Eishockey : Neusser EV ärgert Niederlage gegen Dinslaken

Neuss Aber ganz starkes Debüt des Kanadiers Jason Popek.

So legte er in der fünften Minute den Neusser Führungstreffer von Nikolai Varianov auf. Keine 60 Sekunden später glich der Tscheche Martin Benes jedoch aus. Im zweiten Drittel kam es noch schlimmer für die Hausherren: Mitten in eine Drangphase des in Überzahl agierenden NEV setzte der Ex-Neusser Dennis Appelhans den Treffer zum 2:1 (31.) für die Kobras und nur 38 Sekunden darauf erhöhte Moritz Hofschen auf 3:1. Dann war wieder das immer noch sieglose Schlusslicht am Zug: Jason Popek verkürzte aus schier unmöglichem Winkel in Lothar-Emmerich-Manier (Fußball-WM 1966 in England) auf 2:3 (51.). Dass wiederum Dennis Appelhans mit seinem Treffer zum 4:2 (56.) den alten Zwei-Tore-Abstand herstellte, war schon bitter. Dass fast im Anschluss Paul Gebel eine für die Gastgeber nicht nachzuvollziehende fünf Minuten plus Spieldauerstrafe kassierte, fand der beim NEV für die Pressearbeit zuständige Jörg Passmann gleich aus zwei Gründen ärgerlich: „Das war letztlich spielentscheidend, außerdem ist er damit automatisch für ein Spiel gesperrt.“ In Unterzahl brachte der von Popek eingesetzte Francesco Lahmer die Neusser noch mal auf 3:4 (57.) heran. Zum Ausgleich reichte es es aber nicht mehr.