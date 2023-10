Eishockey-Regionalliga Neusser EV vor dem Saisonstart

Die Vorbereitung des Neusser EV auf die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga lief holprig. Denn wegen der technischen Probleme in der Südpark-Eissporthalle konnte nur in der Fremde trainiert werden, zudem fielen zwei von vier vereinbarten Testspielen aus. Doch allen Unbilden zum Trotz steht nun am Freitag das erste Saisonspiel auf dem Programm, es geht zum Aufsteiger EHC Troisdorf. Die für Sonntag angesetzte Heimpartie gegen Dortmund fällt hingegen aus, ein neuer Termin ist aktuell in Abstimmung.