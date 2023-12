Eishockey-Regionalliga In Wiehl ist was drin für die Neusser

Auf der Jagd nach dem begehrten vierten Platz in der Eishockey-Regionalliga muss der Neusser EV am Wochenende gleich zwei Auswärtsspiele bestreiten. Während die Schützlinge von Interimscoach Sebastian Geisler am Freitag in Dortmund klarer Außenseiter sind, geht es am Sonntag in Wiehl gegen einen direkten Konkurrenten im Rennen um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs, denn der Rang hinter dem schier unerreichbaren Toptrio mit Ratingen, Bergisch Gladbach und Dortmund würde in der ersten Play-off-Runde im Februar Heimrecht bedeuten.