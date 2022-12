Eishockey „Wall-of-Fame“-Stele für Helmut de Raaf

Es hat etwas gedauert, aber jetzt hat auch Helmut de Raaf (Eishockey) seine mit der Aufnahme in die „Wall of Fame“ des Neusser Sports verbundene Stele für das Jahr 2021 bekommen. Diesen Job übernahm im Auftrag des Stadtsportverbandes Neuss in Andreas Schrills der ehemalige Vorsitzende des Neusser Eishockey-Vereins (NEV). Er traf sich mit dem ehemaligen Nationaltorhüter bei seinem in der Eissporthalle in Bad Tölz ausgerichteten Eishockey-Camp.