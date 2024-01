Eishockey-Regionalliga Gegen Wiehl geht es für den NEV um den vierten Platz

Doch ein sanftes Ruhekissen ist das nicht, haben die Neusser doch zwei Spiele weniger absolviert als die Oberbergischen. Außerdem kommt es am Freitag (20 Uhr) in der Südparkhalle zum ersten von zwei direkten Duellen innerhalb von neun Tagen, denn bereits am 28. Januar ist der NEV in Wiehl zu Gast. Wichtig ist der vierte Rang in den Play-offs um den Titel im Westen, garantiert er doch Heimrecht in der dann auf jeden Fall entscheidenden dritten Partie der ersten Runde.