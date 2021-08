Eishockey : Im Hause Busse ist der NEV Familiensache

Neuss Während sich Timon Busse in der Regionalliga auf dem Eis durchzusetzen weiß, kümmert sich Mutter Helga um die Finanzen des Neusser EV.

(sit) In Timon Busse und Luca Hellingrath werden auch in der kommenden Saison zwei Spieler das Trikot des Neusser EV tragen, die sowohl in der Defensive als auch im Sturm eingesetzt werden können.