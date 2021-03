Eishockey : Fücker und Endres halten beim NEV den Kasten sauber

Neuss Auch Sebastian Geisler bleibt dem Regionalligisten als Trainer erhalten. Ihm zur Seite steht als Assistent und Ratgeber der Vorsitzende Udo Tursas.

Da das für die abgesagte Saison 2020/2021 zusammengestellte Team in der Vorbereitung zu überzeugen gewusst hatte, galt für den 59-Jährigen dabei die vor allem im US-Sport genutzte Phrase: „If it ain‘t broke, don‘t fix it“, ist’s nicht kaputt, repariere es nicht. Zunächst wurde er sich mit Trainer Sebastian Geisler, dem der Vorsitzende weiterhin als Assistent und Ratgeber zur Seite steht, problemlos einig. Danach widmete sich die Sportliche Leitung der Position des Torhüters, der auch im Eishockey eine ganz zentrale Rolle besetzt. Noch während der Testspielphase im Oktober war in Markus Endres ein Talent aus der Elite-Nachwuchsliga DNL zur Mannschaft gestoßen. Ein echter Coup, und nur möglich wegen der Kooperation mit der Düsseldorfer EG. „Eine Win-win-Situation für alle Parteien“, sagt Tursas. Der mit einer Förderlizenz für den NEV ausgestattet 19-Jährige sammelte Spielpraxis im Seniorenbereich. Tursas: „Der gebürtige Füssener integrierte sich mühelos in das Team und überzeugte mit starken Vorstellungen.“ Für den inzwischen 20-Jährigen damit der perfekte Deal in seinem letzten Nachwuchsjahr: „Ich habe mich in Neuss auf Anhieb wohlgefühlt.“