Eishockey : Auch in Neuwied fehlt dem Neusser EV das nötige Glück

Auch in Neuwied fehlt dem Neusser EV das nötige Glück

Neuss Nach der 1:2-Niederlage gab es sogar Lob von den siegreichen Bären.

(K.K.) Selbst überzeugte Neuwieder Eishockey-Fans attestierten dem bravourös kämpfenden Neusser EV, dass ein 1:1-Unentschieden gerechter gewesen wäre als der 2:1-Sieg (0:1, 1:0, 1:0) der gastgebenden Bären. Und Jörg Passmann, Pressesprecher des NEV bekräftigte: „So was von unglücklich, dass es mir schwerfällt, die richtigen Worte zu finden.“ Das Fazit vorweg: Die NEV-Mannschaft ist trotz der Niederlagenserie in Takt. Defensivspiel gegen Favoriten hat sie gekonnt verinnerlicht und wenn sie beim Torschuss ein wenig mehr Glück entwickeln könnte, dann könnte auch das Schlusslicht der Regionalliga Pluspunkte einfahren.

Die Partie begann für den NEV verheißungsvoll. Schon in der dritten Minute erzielte Nikolai Varianov auf Anspiel von David Bineschpayouh den Führungstreffer. Die Neuwieder Bären und die 435 Zuschauer auf den Rängen staunten über das kluge Defensivspiel der Gäste, aus deren kompakter Abwehr Torhüter Ken Passmann wieder einmal herausragte. Erst in der 30. Minute gelang den favorisierten Gastgebern der Ausgleich durch den Kanadier Sam Aulie. Unbeeindruckt von diesem Ausgleich blieb der NEV seiner taktischen Linie treu und erarbeitete sich mit schnellen Kontern durchaus verwertbare Chancen, doch das Glück stand gegen die Neusser. Selbst als der NEV im zweiten Drittel fast eine Minute lang in doppelter Überzahl spielte, gelang kein Treffer.