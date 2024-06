Die Aufsteiger: SV Uedesheim Einsatz und Leidenschaft bringen den Erfolg

„Wir wussten von Anfang an, dass es auf die letzten beiden Spiele ankommt – und dann haben wir geliefert“, erklärt Trainer Oliver Seibert. Seibert selbst kehrte erst in der Winterpause zurück, als Marcel Müller seinen Platz trotz Platz zwei räumen musste. „Die Einsatzbereitschaft und die Leidenschaft waren ausschlaggebend“, sagt Seibert. Ab Februar sei die Trainingsbeteiligung überragend gewesen. Und auch mit dem gespielten Fußball zeigte er sich sehr zufrieden. „Wir waren in jedem Spiel dominant, haben attraktiven Fußball mit vielen Ballstafetten gespielt“, so die Einschätzung von Seibert, der den Ballbesitz-Fußball bevorzugt. Prunkstück war sicherlich die Offensive. Mit 97 Treffern in 28 Spielen erzielte Uedesheim die meisten Tore der Kreisliga A. Bester Torschütze war Andre Speer. Mit 28 Toren sicherte er sich auch die Torjägerkanone. Aber auch in der Defensive zählte Uedesheim im Ligavergleich zu den besten Mannschaften. Mit 31 Gegentore kassierte die Seibert-Elf hinter Rosellen (28) die zweitwenigsten Gegentore.