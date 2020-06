Tennis : Struff startet heute an der Jahnstraße gegen Sanchez

Neuss Jan-Lennard Struff startet am Dienstag beim Einladungsturnier in Neuss

(-vk) Mit der Partie zwischen Mats Moraing und Peter Heller beginnt am Dienstag um 10 Uhr das Einladungsturnier des Deutschen Tennisbundes (DTB) auf der Anlage des TC Blau-Weiss Neuss an der Jahnstraße. Höhepunkt des ersten Turniertages ist der Auftritt von Jan-Lennard Struff. Der 34. der Weltrangliste trifft ab 14 Uhr auf den 18-jährigen Benito Sanchez-Martinez, der auf Platz 114 der Junioren-Weltrangliste geführt wird. Die Duelle zwischen Julian Lenz und Kai Wehnelt sowie Oscar Otte und Max Wiskandt runden den Auftakt des Vorrundenturniers ab, das bis einschließlich Freitag an der Jahnstraße läuft. Pro Turniertag sind bis zu 100 Zuschauer zugelassen, für die strenge Corona-Verhaltensregeln gelten. So darf die gesamte Anlage nur mit Maske betreten und diese nur auf den jedem Zuschauer zugewiesenen Sitzplatz rund um den Center-Court abgenommen werden. Diese nummerierten Sitzplätze gelten für den gesamten Spieltag beziehungsweise bei Besitzern einer Dauerkarte für alle Turniertage. Mehr Informationen zum Spielplan und den Teilnehmern, aber auch zu den Corona-Verhaltensregeln gibt es im Internet unter www.bwneuss.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, Karten für einzelne Turniertage oder eine Dauerkarte zu erwerben.