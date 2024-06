Fußball im Rhein-Kreis Neuss Einige Entscheidungen stehen noch an

Landesliga In der Gruppe 1 steigt Monheim als Meister auf, die SF Niederwenigern in Gruppe 2. Ein Entscheidungsspiel zwischen den Tabellenzweiten gibt es nicht. Weil Hilden II nicht aufstiegsberechtigt ist, geht der andere Vizemeister SV Biemenhorst direkt hoch. Der fünfte Absteiger wird noch in beiden Gruppen gesucht, dazu muss aber zunächst in beiden Gruppen der 15. Platz ausgespielt werden. In Gruppe 1 empfängt die SG Unterrath am Mittwoch Fortuna Dilkrath, am Sonntag steht das Rückspiel in Dilkrath an. Der Verlierer spielt dann nächste Woche gegen die Mannschaft, die sich im Duell SpVgg Steele gegen SGE Bedburg-Hau durchsetzt, um den noch freien Startplatz in der Landesliga für nächste Saison.